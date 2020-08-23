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مصر.. الإعلان عن بدء التجارب السريرية على لقاح وطني ضد كورونا

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مصر.. الإعلان عن بدء التجارب السريرية على لقاح وطني ضد كورونا
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المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر، حسام عبد الغفار
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أعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر، حسام عبد الغفار، اليوم الأحد، بدء التجارب السريرة على لقاح مصري ضد فيروس كورونا.

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وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، إن هناك إعلانا لمن يريد التقدم للمشاركة في التجارب السريرية، ويتم اختيار المتطوعين وفق الشروط الصحية التي يحددها البروتوكول البحثي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن المتطوعين يمضون على إقرار برغبتهم في المشاركة في هذه التجربة لما لها من أثر فعال.

وأشار عبد الغفار إلى عدم وجود مقابل مادي للمتطوعين في فريق المشاركين في التجارب لأن القانون المصري يمنع ذلك.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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