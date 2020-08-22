مصر.. رئيس لجنة كورونا يكشف نتائج التجارب السريرية لعقاري علاج "كوفيد-19"

كشف رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر حسام حسني، عن نتائج تقييم اللجنة للعقارين الأمريكي "ريمديسفير" والروسي "فافيبيرافير" لعلاج الحالات المصابة بالفيروس.

وقال حسام حسني "إن عقار "ريمديسيفير" تمت تجربته في مصر من خلال التجارب السريرية، وأثبت انخفاضا في معدلات خطر الوفاة بنسبة 62% مقارنة بالعقارات الأخرى".

وأكد حسني في تصريح لـ"الشروق" المصرية، تعافي 74.4% من المرضى الذين تم علاجهم بعقار "ريمديسيفير" بحلول اليوم 14 من إصابتهم، مقارنة بنسبة 59% من المرضى الذين تمت معالجتهم بالعقارات الأخرى، مشيرا إلى أن معدل الوفيات بين المرضى الذين تم علاجهم بالعقار بحلول اليوم الـ14 للإصابة وصل إلى 7.6% مقارنة بنسبة 12.5% بين المرضى الذين لم يعالجوا به.

وأشار حسني إلى أن عقار "فافيبيرافير" يعد مضاد للفيروسات ويؤخذ عن طريق الفم، وتمت الموافقة على استخدامه كعلاج للأنفلوانزا في اليابان، ويمنع بشكل انتقائي تكاثر الفيروس، وبدأت اليابان في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية عليه.

وتابع حسني أنه سيتم تسجيل تجربة المرحلة الثانية من التجارب على العقار في الولايات المتحدة والتي تمت على 50 مصابا بالفيروس، كما تمت التجارب على نفس العقار في الهند، حيث تم إجراء المرحلة الثالثة التي جمعت بين عاملين من مضادات الفيروسات وهم "فافيبيرافير" و"وأوموميفينوفير".

وتابع رئيس اللجنة: أن عقار "ريمديسيفير" يعالج الحالات الشديدة والحرجة فقط، ولا يعالج الحالات المتوسطة والبسيطة، ويستخدم في مستشفيات العزل، أما عقار "فافيبيرافير" فيعالج الحالات البسيطة، وتجرى عليه تجارب سريرية في مصر من خلال وزارة التعليم العالي، بجامعة عين شمس حاليا، ولكن نتائجه حتى الآن أقل من المتوقع.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت يوم الأحد خروج 856 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64 ألف و318 حالة.

المصدر: "الشروق" المصرية