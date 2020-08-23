وسطاء من دول غرب إفريقيا يلتقون مع قادة الانقلاب في مالي

جرت محادثات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في باماكو يوم الأحد، في استمرار للجهود الرامية إلى إعادة الحكم المدني للبلاد.

والتقى وفد "إيكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان مع قادة المجلس العسكري برئاسة الكولونيل أسيمي جويتا في اجتماع مغلق لعدة ساعات صباح الأحد قبل فض الاجتماع لتناول الغداء.

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وقال ضابط كبير قريب من المجلس العسكري في تصريح لـ"رويترز" إن مباحثات هذا الصباح تركزت على العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على مالي عقب الانقلاب العسكري.

وكان الجانبان قد اجتمعا أيضا لفترة وجيزة استمرت نحو 20 دقيقة يوم السبت.

وأفاد جوناثان للصحفيين لدى خروجه أثناء استراحة يوم الأحد، بأن "المباحثات تسير بشكل طيب"، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

وصرح ضابط آخر قريب من المجلس العسكري بأن وفد "إيكواس" قدم مقترحات سيتم بحثها.

واتخذت "إيكواس" موقفا صارما تجاه الانقلاب لشعورها بقلق من حدوث اضطرابات لفترة طويلة في مالي واحتمال حدوث عمليات اغتصاب مماثلة للسلطة في المنطقة.

وعلقت "إيكواس" عضوية مالي في مؤسسات صنع القرار بالمجموعة وأغلقت الحدود وأوقفت التدفقات المالية إليها.

وقوبلت الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بإدانة في الخارج لكنها لاقت ترحيبا من كثيرين داخل البلاد التي تكافح تمردا مسلحا واضطرابات سياسية بدأت قبل شهور عقب انتخابات تشريعية متنازع على نتيجتها في مارس.

المصدر: رويترز