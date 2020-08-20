سبوتنيك: مفاوضات لنفي الرئيس المالي إلى السنغال

أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن هناك مفاوضات تجري لنفي رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطيح به في انقلاب عسكري، إلى السنغال.

وأضاف المصدر: "نسعى لتقبل السنغال قبل وصول وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)".

وكان قادة دول المجموعة قد عقدوا مؤتمرا افتراضيا الخميس وأعلنوا إدانتهم للانقلاب العسكري في مالي وأكدوا أنهم سيرسلون وفدا إلى مالي من أجل التفاوض حول العودة للنظام الدستوري.

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يذكر أن مجموعة من العسكريين احتجزت رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت عن خططها لتشكيل لجنة انتقالية للتحضير لإجراء انتخابات جديدة.

وقدم الرئيس كيتا استقالة من منصب الرئاسة.

المصدر: سبوتنيك