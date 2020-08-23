هجوم على الجالية اليهودية في النمسا

أعرب المستشار النمساوي وكبار السياسيين في النمسا، عن صدمتهم من هجوم استهدف زعيم الجالية اليهودية في مدينة غراتس الجنوبية، وأمروا بتشديد الأمن حول المؤسسات اليهودية في أنحاء البلاد.

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وهاجم مجهول رئيس الجالية اليهودية في مدينة غراتس، إيلي روزن، بهراوة خشبية في مبنى الكنيس، الذي استُهدف مرتين بأعمال تخريب في الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الجالية.

ولجأ روزن إلى سيارته ولم يصب بأذى. ثم فر المهاجم، بحسب البيان.

وقالت الشرطة في ستيريا، المقاطعة التي تقع فيها غراتس، إنها تبحث عن المشتبه به.

وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، على تويتر إنه صدم بالهجوم على روزين، وإن السلطات ستفعل ما في وسعها للعثور على الجاني وضمان أمن الجالية اليهودية في البلاد.

ومن جانبه أكد وزير الداخلية، كارل نهامر، أنه سيتم تشديد الرقابة الأمنية على جميع المؤسسات اليهودية في النمسا، ردا على ذلك.

ونقلت "رويترز" عن تقرير نشر في مايو من قبل الجالية اليهودية في فيينا ومنتدى مناهضة معاداة السامية، أنه تم تسجيل 550 حادثة معادية للسامية في النمسا في عام 2019، بزيادة 9.5% مقارنة بعام 2017.

كما ندد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن، بالهجوم قائلا على تويتر: "الكراهية تجاه اليهود ومعاداة السامية لا مكان لها في مجتمعنا".

المصدر: رويترز