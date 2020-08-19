المستشار النمساوي يقترح فرض عقوبات على "مرتكبي أعمال العنف" في بيلاروس

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين وممثلي المعارضة في بيلاروس.

وجاء في بيان للمستشار النمساوي، وزعته وكالة الأنباء النمساوية: "هذا يتطلب ردا واضحا. ويسعدني أن تعقد قمة خاصة بشأن الوضع في بيلاروس. لأنني أعتقد أن رد الاتحاد الأوروبي الواضح على مثل هذا السلوك سيكون حاسما. في رأيي، هناك حاجة لفرض عقوبات ضد المسؤولين عن العنف".

في وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه دعا إلى عقد اجتماع للمجلس الأوروبي يوم الأربعاء، لبحث الوضع في بيلاروس. سيعقد الاجتماع عبر نظام الفيديو كونفرنس. في الوقت نفسه، تتوقع المعارضة البيلاروسية، أن يقترح الاتحاد الأوروبي آليات لحل الأزمة في البلاد.

المصدر: نوفوستي