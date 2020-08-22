زعيمة المعارضة البيلاروسية تلتقي الاثنين نائب وزير الخارجية الأمريكي

أكد فريق زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوسكايا، أنها ستجري يوم الاثنين في ليتوانيا، لقاء مع ستيفن بيغن، نائب وزير الخارجية الأمريكي.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "رويترز" عن فريق تيخانوفسكايا، اليوم السبت، أن اللقاء سيجري في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس.

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة مستمرة، مترافقة بأعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على خلفية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس والتي كشفت أن لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ العام 1994، فاز فيها بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، على حوالي 10%.

إقرأ المزيد

وشكلت المعارضة "مجلسا تنسيقيا" أعلن أنه يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات "المزورة" وإجراء انتخابات رئاسية جديدة يمكن أن يشارك فيها لوكاشينكو، مع المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وسبق أن قالت تيخانوفسكايا، التي انتقلت إلى ليتوانيا بعد بدء المظاهرات، إنها لا تخطط للترشح في حال إجراء انتخابات جديدة، بينما من المتوقع أن يشارك فيها زوجها، سيرغي تيخانوفسكي، الموجود حاليا في السجن قيد الاعتقال.

المصدر: "رويترز" + وكالات