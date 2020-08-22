زعيمة المعارضة ببيلاروس: لوكاشينكو سيرحل عاجلا أم آجلا

اعتبرت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، أن رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، سيضطر للرحيل عن كرسي الحكم "عاجلا أم آجلا".

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وقالت تيخانوفسكايا، المقيمة حاليا في ليتوانيا، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن شعب بلادها "لن يسمح للوكاشينكو بمعاملته مثلما كان الحال في الماضي، وإن الرئيس سيضطر للرحيل إن عاجلا أم آجلا".

وأضافت أنها تتلقى اتصالات كثيرة من زعماء دول مثل بريطانيا وألمانيا، وأن كل ما تطلبه منهم هو دعم شعب بيلاروس واحترام سيادة البلاد.

وأشارت إلى أنها تشعر بالأمان في ليتوانيا المجاورة، وأن حرسا شخصيا يتولى حمايتها، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التصريحات بخصوص الأمن المتوفر لها، فيما أعربت عن أملها في أن تعود إلى بلادها "في يوم ما".

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة مستمرة، مترافقة بأعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على خلفية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس والتي تقول إن لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ العام 1994، فاز فيها بحصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، على حوالي 10%.

وشكلت المعارضة "مجلسا تنسيقيا" أعلن أنه يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات رئاسية جديد يمكن أن يشارك فيها لوكاشينكو، مع المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وسبق أن قالت تيخانوفسكايا، التي انتقلت إلى ليتوانيا بعد بدء المظاهرات، إنها لا تخطط للترشح في حال إجراء انتخابات جديدة، بينما من المتوقع أن يشارك فيها زوجها، سيرغي تيخانوفسكي، الذي يقع حاليا قيد الاعتقال.

المصدر: "رويترز" + وكالات