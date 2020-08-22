لوكاشينكو يأمر قيادة الجيش باتخاذ "الإجراءات الأكثر صرامة" لحماية أمن البلاد

أصدر رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، تعليماته إلى القيادة العسكرية للبلاد باستخدام "إجراءات صارمة" من أجل حماية أمن ووحدة أراضي البلاد.

وأصدر لوكاشينكو هذه التعليمات أثناء زيارته إلى موقع التدريب العسكري بالقرب من مدينة غرودنو.

ودعا الرئيس البيلاروسي وزير الدفاع وقائد العمليات الغربية إلى بذل كل جهد "لحماية اللؤلؤة الغربية لبيلاروسيا ومركزها في غرودنو".

وقال لوكاشينكو إن الأحداث التي تشهدها بلاده تسير وفق "خطة الثورات الملونة" بمشاركة "عامل خارجي".

وأضاف: "كما توقعنا، كل شيء يسير وفق خطة الثورات الملونة، مع تأجيج الوضع السياسي الداخلي في البلاد".

وتشهد بيلاروس منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، وفاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة، احتجاجات مناهضة للحكومة تحظى بدعم الولايات المتحدة والدول الغربية.

المصدر: نوفوستي