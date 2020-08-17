بيلاروس.. إضراب بعض المؤسسات عن العمل احتجاجا على نتائج الانتخابات

أفاد المنفذ الإخباري المستقل "توت دوت بي واي" بأن مصنع المعادن البيلاروسي (BMZ) توقف عن العمل تحت ضغط العمال، الذين يطالبون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي عن منصبه.

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وذكر "توت دوت بي واي" أن جميع أفران الصهر في مصنع المعادن البيلاروسي توقفت عن العمل، مشيرا إلى أن الموظفين سلموا مدير المصنع رسالة تضمنت مجموعة من المطالب، وحملت الرسالة توقيع نحو ألفي شخص من كادر المصنع.

ووفقا للمنفذ الإخباري فقد تضمنت المطالب استقالة الرئيس الحالي والحكومة ومجلس الجمهورية ومجلس النواب، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة بحضور مراقبين مستقلين ومن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

كما طالب عمال المصنع في رسالتهم السلطات "بعدم احتجاز المحتجين السلميين، والإفراج عن المعتقلين، الذين تم اعتقالهم أثناء الاحتجاجات السلمية دون فرض غرامات عليهم.

ومصنع المعادن البيلاروسي (BMZ) ليس المؤسسة الوحيدة التي توقفت عن العمل في إطار الاحتجاجات على نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة في بيلاروس والتي أظهرت فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، حيث تم الإعلان اليوم عن توقف نشاط مناجم مصنع أسمدة البوتاسيوم البيلاروسي "بيلاروسكالي".

ونقل المنفذ الإخباري "توت دوت بي واي" عن "راديو سفابودا" المعارض، أن جميع مناجمع المصنع توقفت عن العمل، وسط إضراب العمال.

وكانت مدينة سوليغورسك البيلاروسة حيث "بيلاروسكالي"، شهدت احتجاجات الجمعة الماضية، حيث طالب موظفو المصنع جملة من المطالب منها "إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وتنظيم انتخابات جديدة بحضور مراقبين مستقلين".

وتشهد بيلاروس موجة من الاحتجاجات منذ إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية في بيلاروس تصدر الرئيس لوكاشينكو النتائج الأولية بحصوله على 80% من الأصوات مقابل نحو 10% لمرشحة المعارضة.

المصدر: "إنترفاكس"