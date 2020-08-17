دعوات أوروبية متلاحقة للتدخل في بيلاروس ودعم المحتجين

كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه سيدعو لقمة أوروبية طارئة الأربعاء المقبل لمناقشة الوضع في بيلاروس، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي لدعم المحتجين.

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وكتب ميشيل في تغريدة اليوم الاثنين على "تويتر": "لشعب بيلاروس الحق في تقرير مستقبله وانتخاب زعيمه بحرية"، مشددا على أن "العنف ضد المتظاهرين غير مقبول ولا يمكن السماح به".

وبينما تستمر المظاهرات المعارضة لولاية سادسة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يتواصل الدعم الأوروبي الرسمي والشعبي للمحتجين. فقد دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى "مواصلة التحرك" دعما للمتظاهرين، بينما وصف نائب المستشارة الألمانية لوكاشينكو بأنه "ديكتاتور".

واحتشد المئات من التشيكيين والبيلاروسيين في وسط العاصمة التشيكية براغ الأحد دعما للمحتجين.

وهتف المتظاهرون "تحيا بيلاروس" بينما رفعوا لافتات كتب عليها "بيلاروس حرة" و"أوقفوا العنف" و"الزهور أفضل من الرصاص"، وحضوا الشرطة البيلاروسية على الكف عن التعامل بعنف مع المتظاهرين.

وفي تغريدة الأحد دعا رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بشأن بيلاروس.

وقال إنه يجب "تشجيع البيلاروسيين على القيام بثورة مخملية على غرار عام 1989"، في إشارة إلى الانقلاب السلمي الذي أطاح بالحكم الشيوعي الشمولي في تشيكوسلوفاكيا السابقة.

المصدر: وكالات