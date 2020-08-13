موسكو: هناك محاولات للتدخل الخارجي في شؤون بيلاروس

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن هناك محاولات للتدخل الخارجي بالشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس تهدف إلى تقسيم مجتمعها.

وقالت زاخاروفا: "نلاحظ ضغطا غير مسبوق يمارسه بعض الشركاء الأجانب على السلطات البيلاروسية. هناك محاولات واضحة للتدخل الخارجي في شؤون دولة ذات سيادة من أجل تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار الوضع فيها".

وأضافت: "موسكو تتوقع أن يعود الوضع في بيلاروس قريبا إلى حالته الطبيعية. ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة ونأمل أن يعود الوضع في بيلاروس قريبا إلى طبيعته".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "العديد من الصحفيين الروس المحتجزين في بيلاروس في الأيام الأخيرة تم إطلاق سراحهم".

ووصفت محاولات البحث عن "أثر روسي" في تنظيم أعمال الشغب في بيلاروس، بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وقالت: "نتوقع أن يساعد التعاون المهني في أقرب وقت ممكن بين لجان التحقيق والمدعين العامين والإدارات الأخرى في البلدين على تسوية الموقف في ظل احتجاز 33 مواطنا روسيا في الجمهورية".

وأضافت أن "محاولات إفساد العلاقات بين موسكو ومينسك محكوم عليها بالفشل".

وتتوقع روسيا إطلاق بيلاروس سراح مواطنين روس احتجزوا قبل الانتخابات في الجمهورية.

المصدر: "تاس"