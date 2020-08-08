موسكو: دولة ثالثة وراء قضية اعتقال الروس في بيلاروس

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن اعتقال 33 مواطنا روسيا في بيلاروس قبيل الانتخابات الرئاسية بدعوى أنهم عناصر لشركة عسكرية خاصة استفزاز تقف وراءه دولة ثالثة.

وأشارت زاخاروفا، في كلمة ألقتها اليوم السبت خلال مشاركتها في منتدى "أرض المعاني"، إلى أن هذه القضية "هزت" المجال الإعلامي، معربة عن استغرابها إزاء استعجال كثير من الساسة، لاسيما في بيلاروس، في إلقاء اللوم دون تقديم أي أدلة على المواطنين الروس المعتقلين في مخالفات مزعومة لم يرتكبوها.

إقرأ المزيد

وتابعت: "تم تقديم كل ذلك على أن الحديث يدور تقريبا عن عملية خاصة نفذها الجانب الروسي من خلال إرسال عناصر مدربين بهدف زعزعة الاستقرار في دولة مجاورة. وماذا انكشف في نهاية المطاف؟ تبين أن ذلك استفزاز دبرته دولة ثالثة، كما ينكشف حاليا بناء على أساس الحقائق".

وشددت زاخاروفا على أن الجانب الروسي في مثل هذه الحالات يدعو دائما إلى الاعتماد على الحقائق، مبدية انفتاح موسكو على الحوار وتبادل المعلومات المتوفرة لديه.

وأشارت الدبلوماسية إلى مقال نشرته مؤخرا صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" نقلا عن مصادر في أجهزة الأمن الروسية مفاده أن اعتقال الروس في بيلاروس استفزاز دبرته الاستخبارات الأوكرانية.

وأعلنت السلطات البيلاروسية أواخر يوليو الماضي عن اعتقال 32 شخصا قرب مينسك وآخر في جنوب البلاد بدعوى أنهم عناصر في مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة ووصلوا إلى البلاد بهدف زعزعة الاستقرار فيها قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت النيابة العامة الأوكرانية عن نيتها مطالبة مينسك رسميا بتسليم 28 من المعتقلين إلى كييف، بدعوى أنهم سبق أن شاركوا في النزاع جنوب شرقي أوكرانيا إلى جانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

وتأتي هذه التطورات قبيل انتخابات الرئاسة البيلاروسية التي تجري يوم غد الأحد وسط توترات سياسية واجتماعية متصاعدة، في ظل تقارير إعلامية عن انخفاض مستوى شعبية الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994.

وشهدت بيلاروس في الأسابيع الماضية مظاهرات شعبية واسعة النطاق نظمت احتجاجا على اعتقال عدد من المرشحين المعارضين ورفض لجنة الانتخابات المركزية تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية.

المصدر: تاس