الأرجنتين تنضم إلى قائمة الدول التي وافقت على تجربة لقاح كورنا الصيني

قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إن الأرجنتين وافقت على المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني مضاد لفيروس كورونا.

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وأوضحت المجموعة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أنها ستشترك مع "إي.إل.إي.إيه" الأرجنتينية في تجربة اللقاح.

وحصل اللقاح التجريبي الذي طورته المجموعة، وهي وحدة تابعة لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، على موافقة من الإمارات في يونيو الماضي، لإجراء تجارب المرحلة الثالثة، وتطوع 15 ألف شخص للمشاركة حتى الآن.

وقالت المجموعة يوم الخميس إن بيرو والمغرب وافقتا أيضا على إجراء تجارب المرحلة الثالثة فيهما.

وحصلت المجموعة أيضا على موافقة من البحرين في إطار المرحلة الثالثة، تشمل حوالي 6000 مشارك.

ومع تقدم الصين في السباق العالمي لتطوير لقاح للحد من جائحة كوفيد-19، ومع تضاؤل عدد ​​حالات الإصابة داخل الصين، تحتاج مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إلى مشاركين في البحث من دول أخرى للاختبار.

وتسمح تجارب المرحلة الثالثة، التي تضم عادة عدة آلاف من المشاركين، للباحثين بجمع البيانات حول فعالية اللقاحات المحتملة للحصول على الموافقات التنظيمية النهائية.

المصدر: رويترز