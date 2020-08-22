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تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان

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تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان
@EyeRadioJuba
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أفادت وسائل إعلام محلية، بتحطم طائرة، صباح اليوم السبت، بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وأفاد مراسلنا، بمقتل أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة الشحن بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي متجهه الي ولاية بحر الغزال.
وأشار إلى أن الطائرة اشتعلت فيها النيران عقب سقوطها كما سمع دوي انفجار من الطائرة.

وقال موقع "سودان بوست" إن طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان تحطمت بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها، وفقا لعدد من شهود العيان.

تحطم طائرة بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار جوبا عاصمة جنوب السودان
sudanspost
تحطم طائرة فور اقلاعها في جوبا

قال شاهد عيان في حديثه إلى "سودان بوست"، إن الطائرة أقلعت من مطار جوبا الدولي في حوالي الساعة 08:30 صباحا وعلى متنها عشرات الركاب.

وقال شاهد عيان آخر من جوبا إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم والذين نجوا غير واضح حاليا".

يتبع..

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