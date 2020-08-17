الحكومة السودانية توقع بالأحرف الأولى اتفاق الترتيبات الأمنية مع "الحركة الشعبية شمال"‎ (صور)

أعلن رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام في جوبا، توقيع بروتوكول اتفاق ترتيبات أمنية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو على "فيسبوك": "توصلنا اليوم بحمد الله مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار للتوقيع بالأحرف الأولى على برتوكول الترتيبات الأمنية".

وأضاف: "سنواصل بذات العزم والهمة ما بدأناه في محادثات السلام وصولا إلى اتفاق سلام دائم يُنهي معاناة شعبنا ويحقق الأمن والاستقرار".

من جهة أخرى، كشف مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، عن نية توقيع الاتفاق بالأحرف الاولى بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة يوم 28 من الشهر الجاري.

وقال في تصريح صحفي بمطار جوبا عقب وصول الوفد الحكومي بقيادة رئيس وفد التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو: "أعلن نيابة عن الرئيس سلفاكير ميارديت أنه في يوم 28 من هذا الشهر الجاري سيتم التوقيع بالأحرف الأولى بين حكومة السودان والحركات المسلحة".

وبين توت قلواك أن كل الترتيبات جاهزة، مشيرا إلى أنه تبقى القليل في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية لدارفور، مضيفا في السياق أنه قد تم التوصل إلى ست بروتوكولات.

وشدد مستشار رئيس جنوب السودان على أن قضية السلام قضية كبيرة، تتطلب مجهودات كبيرة.

المصدر: وكالات