ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 13 وفاة بفيروس كورونا

قالت السلطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية إنها سجلت 13 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى صباح السبت، مضيفة أن حالات الإصابة الجديدة لا تزال دون 200 حالة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت ولاية فيكتوريا، وهي ثاني أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، 182 إصابة جديدة مقابل 179 إصابة و9 وفيات أمس الجمعة وذلك انخفاضا من أكثر من 700 حالة يوميا قبل أسبوعين.

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وبعد مرور ثلاثة أسابيع تقريبا منذ الإعلان عن بدء إجراءات عزل لمدة ستة أسابيع في مطلع أغسطس آب، قال رئيس وزراء الولاية، دانيال أندروز، إنه يأمل في نجاح القيود المشددة.

وقال أندروز: "إنها صعبة، ومؤلمة، أعلم ذلك، لكن إن استطعنا الاستمرار على هذا المسار فإننا سنعبر إلى الجانب الآخر وسنلغي القيود".

وفي نيوزيلندا، حيث لا تزال الأنشطة التجارية والمدارس بكبرى مدنها، أوكلاند، مغلقة وسط موجة عدوى جديدة، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة اليوم السبت.

وسجلت أستراليا في العموم أكثر من 23 ألف إصابة، وأكثر من 400 حالة وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز