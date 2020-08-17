فيروس كورونا يواصل زحفه في ولاية فيكتوريا الأسترالية

سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان يوم الثلاثاء، حصيلة جديدة من الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 17 حالة وفاة و222 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت الولاية في وقت سابق، 25 حالة وفاة و282 حالة إصابة، في أعلى معدل يومي سابق لحالات الوفاة والذي بلغ 21 الأسبوع الماضي.

وكانت سلطات الولاية قد فرضت في وقت سابق حظر التجوال في أوقات الليل ضمن تشديد الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا، وأغلقت نشاط بعض القطاعات الاقتصادية.

وسجلت أستراليا في العموم 23559 إصابة، و421 حالة وفاة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات