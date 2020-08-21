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الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 7 حالات في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا 23 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض عليها، ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي منذ تفشي الجائحة وحتى 20 أغسطس الجاري 84917، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

المصدر: رويترز

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