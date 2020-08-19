الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم أمس الثلاثاء، انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا 14 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 17 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 18 أغسطس آب 84888 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

المصدر: رويترز