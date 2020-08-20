المكسيك.. إصابات كورونا مستمرة في الارتفاع

سجلت المكسيك 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

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وبلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

وأكدت الحكومة المكسيكية أن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

وفي اليوم السابق، أعلنت البرازيل عن 5506 حالات إصابة، و751 حالة وفاة، وقبل ذلك بيوم كانت إصابات كورونا عند 3571 حالة، ووفياته عند 266 حالة.

المصدر: رويترز