المكسيك.. 5506 إصابات و751 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأربعاء، تسجيل 5506 حالات إصابة بفيروس كورونا و751 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأكدت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 531239 حالة، وإجمالي الوفيات 57774.

وتشير السلطات الصحية في المكسيك، إلى أن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

جدير بالذكر أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أكد أنه يتوقع أن يكون بمقدور بلاده استخدام لقاح "كوفيد- 19" خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن حكومته أبرمت شراكة مع الأرجنتين وشركة الأدوية "أسترازينيكا بلس"، لإنتاج لقاح يتم توزيعه في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

المصدر: وكالات