تراجع ملحوظ في عدد وفيات وإصابات كورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، عن تسجيل 4448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و214 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي حالات الإصابة ارتفع ليبلغ 522162، فيما وصلت الوفيات إلى 56757.

وتشير الإحصائيات الجديدة إلى تراجع في الوفيات والإصابات مقارنة بيوم السبت، حيث أعلنت الصحة عن تسجيل 6345 إصابة و635 حالة وفاة.

وترجح الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المسجلة.

جدير بالذكر أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أكد أنه يتوقع أن يكون بمقدور بلاده استخدام لقاح "كوفيد- 19" خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن حكومته أبرمت شراكة مع الأرجنتين وشركة الأدوية "أسترازينيكا بلس"، لإنتاج لقاح يتم توزيعه في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

المصدر: رويترز