المعارضة البيلاروسية تحدد مطالبها وتؤكد سعيها لعلاقات طيبة مع روسيا

حدد المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية مطالبه وأهدافه، ولخصها بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكدا تمسكه بعلاقات طيبة مع روسيا.

وجاء في الإعلان الذي تبناه المجلس في مينسك اليوم الأربعاء، أنه يهدف إلى "إيجاد سبل لتجاوز الأزمة السياسية في بيلاروس وضمان التوافق في المجتمع على أساس الدستور".

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وأشار المجلس إلى أنه لا يهدف إلى تغيير النظام الدستوري في البلاد أو نهج سياستها الخارجية.

وتطالب المعارضة بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس وإجراء انتخابات جديدة "وفق المعايير الدولية" مع تشكيلة جديدة للجان الانتخابية، بما فيها اللجنة المركزية للانتخابات.

العلاقات مع روسيا

وبشأن العلاقات مع روسيا، أكد العضو في المجلس التنسيقي وزير الثقافة السابق بافل لاتوشكو، أن المعارضة تسعى لـ"أطيب علاقات ممكنة" مع روسيا.

وقال: "يحاولون اتهامنا بأن هناك برنامجا مزعوما لقطع أو تقييد العلاقات مع روسيا. وهذه حماقة مطلقة لا تتطابق والواقع. ولم يكن مثل هذا البرنامج أبدا، وهو لم يناقش وليس مطروحا على النقاش".

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وأضاف: "نحن لا ننظر إلى أولويات السياسة الخارجية لبلادنا. وهي قائمة وننطلق من تلك الموجودة حاليا"، مشيرا إلى أن روسيا هي أول سوق للصادرات البيلاروسية، وتتجه نحو 50% من الصادرات البيلاروسية إلى روسيا.

وأكد لاتوشكو اهتمام المعارضة بعلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها قد أجرت مشاورات مع بعض السفراء الأوروبيين.

ولا تزال احتجاجات المعارضة على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس مستمرة، حيث تم الإعلان عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة فيها.

وتظاهر المحتجون اليوم وسط العاصمة مينسك، فيما جرت تظاهرات لمؤيدي لوكاشينكو في بعض المدن في البلاد.

المصدر: نوفوستي