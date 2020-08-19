الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على بيلاروس ورئيسها

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات قصيرة الأمد على المسؤولين البيلاروسيين المسؤولين عن حوادث العنف والتزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار ميشال خلال قمة استثنائية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى أن العقوبات الأوروبية ستطال مسؤولين بيلاروسيين وأفرادا بعينهم ولن تكون موجهة ضد الشعب البيلاروسي بشكل عام.

وأكد ميشال أن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو وإضافته إلى قائمة العقوبات التي تحتوي على أسماء وشخصيات تقوم أوروبا بمعاقبتهم بسبب أنشطتهم وأعمالهم ومواقفهم السياسية.

كما كشف ميشال عن إجرائه أمس الثلاثاء مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشرح له موقف الاتحاد الأوروبي لبدء حوار دولي والبحث عن حلول للأزمة في بيلاروس.

Today #EU27 leaders discuss how best to respond to the evolving situation in #Belarus.



Our message is clear. Violence has to stop and a peaceful and inclusive dialogue has to be launched.



The leadership of #Belarus must reflect the will of the people.#EUCOpic.twitter.com/KL1nGXrThj — Charles Michel (@eucopresident) August 19, 2020

The European Union stands in solidarity with the people of #Belarus. And we don't accept impunity.



The protests in Belarus are not about geopolitics. This is about the right of the People to freely elect their leadership.#EUCOpic.twitter.com/SAzeIq7T85 — Charles Michel (@eucopresident) August 19, 2020

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: وكالات