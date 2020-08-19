لوكاشينكو: برنامج المعارضة يدفع بيلاروس للصدام مع روسيا

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن برنامج وأهداف المعارضة، يدفعان إلى تدمير كيان الدولة، فضلا عن الصدام مع روسيا.

وقال لوكشينكو عقب اجتماع مجلس الأمن في البلاد اليوم الأربعاء: "يجب إخبار وتحذير الناس من أن برامج المعارضة ستؤدي إلى الهاوية وتدمير بيلاروس كدولة مستقلة وذات سيادة. علاوة على ذلك، هم (المعارضة) يدفعوننا إلى صراع بين الأخوين تاريخيا روسيا وبيلاروس".

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وشدد لوكاشينكو على أن مثل هذه التطورات في الأحداث "يجب ألا يسمح بها".

وكانت روسيا من جهتها قد شددت على أن الوضع في بيلاروس يجب أن يبقى ضمن الإطار القانوني وضرورة إقامة الحوار اللازم داخل البلاد، وأن ما يجري شأن داخلي.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1 في المئة من الأصوات.

المصدر: تاس