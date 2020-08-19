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الكرملين: الوضع في بيلاروس يجب أن يبقى ضمن الإطار القانوني

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الكرملين: الوضع في بيلاروس يجب أن يبقى ضمن الإطار القانوني
أرشيف
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قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الوضع في بيلاروس يجب أن يبقى ضمن الإطار القانوني وضرورة إقامة الحوار اللازم داخل البلاد، منوها بأن ما يجري في البلاد شأن داخلي.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "بيلاروس هي من دولتنا الموحدة، وبلدنا الشقيق، ومواطنو هذا البلد هم أشقاؤنا. نحن نتعامل مع كل ما يحدث في بيلاروس على أنه شأن داخلي لهذا البلد. ونعتقد أنه ينبغي على الجميع فعل كل ما هو ضروري وتهيئة الظروف للحفاظ على الوضع ضمن الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله إجراء الحوار اللازم".

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وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أكدت في وقت سابق، أن هناك محاولات للتدخل الخارجي بالشؤون الداخلية لجمهورية بيلاروس تهدف إلى تقسيم مجتمعها.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1 في المئة من الأصوات.

المصدر: تاس

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