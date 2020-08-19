"ترامب يخلط بين بيلاروس والإرهابيين" ويرتبك في مؤتمر صحفي! (فيديو)

ارتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، حيث أنه لم يسمع بشكل جيد، سؤالا طرحه عليه أحد الصحفيين بشأن موقفه مما يحصل في بيلاروس ورسالته لموسكو.

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ولم يسمع الرئيس ترامب كلمة "بيلاروس" في المرة الأولى، معتقدا أنه يسأل عن الإرهابيين، وقال: "هل أؤيد المتظاهرين والإرهابيين؟".. في حين ظهر مساعدوه في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يساعدوه لفهم ما يسأل عنه بالفعل.

بعد ذلك، أكد ترامب أنه يريد أن يناقش مع روسيا الوضع الذي تطور في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية هناك، وقال:"على ما يبدو، ليس هناك الكثير من الديمقراطية هناك".

Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip -- "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020

وتشهد بيلاروس منذ نحو 10 أيام احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بعد حصوله على أكثر من 80% من الأصوات.

ويطالب المحتجون الرئيس البيلاروسي الحالي بالتنحي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة بحضور مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT