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ماكرون يهاتف رئيس مالي وسط تقارير عن اعتقال الأخير على أيدي متمردين

أخبار العالم

ماكرون يهاتف رئيس مالي وسط تقارير عن اعتقال الأخير على أيدي متمردين
Reuters John Thys
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
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اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الثلاثاء بنظرائه في مالي والسنغال وساحل العاج والنيجر، لبحث الوضع في مالي بعد ورود أنباء عن محاولة انقلاب هناك.

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وأفاد قصر الإليزيه بأن ماكرون أعرب خلال اتصالاته مع رئيس مالي أبو بكر كيتا ونظرائه النيجري يوسفو، والعاجي الحسن واتارا، والسنغالي ماكي سال، عن "دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون قال لزعماء الدول الإفريقية الأربع إنه يتابع عن كثب تطورات الوضع ويدين محاولة التمرد الجارية".

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وتناقلت وسائل إعلام عدة أنباء عن اعتقال كيتا، ورئيس وزرائه بوبو سيسي على أيدي متمردين إثر محاولة انقلاب عسكري في البلاد.

المصدر: أ ف ب

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