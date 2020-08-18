فرنسا تندد "بكل حزم" بالتمرد العسكري في مالي

نددت فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، بالتمرد العسكري في مالي، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

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وجاء في البيان أن "فرنسا تشارك بالكامل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا موقفها التي صدر عنها في بيان لها، قبل قليل، والذي يدعو إلى الحفاظ على النظام الدستوري ويناشد العسكريين العودة إلى ثكناتهم فورا".

وأكد البيان أن باريس "تؤكد بكل حزم" تمسكها بسيادة مالي والنظام الديمقراطي فيها، وأن القيادة العليا الفرنسية تتابع عن كثب تطورات الوضع في هذا البلد.

وسابقا اليوم، وردت أنباء عن وقوع تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية من جهتها إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من باماكو.

المصدر: رويترز + تاس