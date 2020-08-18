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سقوط صواريخ قرب الحي الدبلوماسي في كابل

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سقوط صواريخ قرب الحي الدبلوماسي في كابل
Reuters
صورة أرشيفية/ كابل
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استهدفت عدة صواريخ، اليوم الثلاثاء، الحي الدبلوماسي قرب العاصمة الأفغانية كابل.

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وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "أطلقت عدة صواريخ من عربتين".

وهزت انفجارات الحي الدبلوماسي، وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن السلطات أغلقت الحي، بينما احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن عملية السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أن الولايات المتحدة تتوقع بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، وافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم اللويا جيرغا، على إطلاق سراح 400 من سجناء "طالبان"، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الحركة.

المصدر: رويترز

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