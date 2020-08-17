ألمانيا تنفي اتصال ميركل بلوكاشينكو

نفت الحكومة الألمانية إجراء المستشارة أنغيلا ميركل أي اتصال هاتفي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد 9 أغسطس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن "أي اتصال هاتفي بين ميركل ولوكاشينكو لم يجر منذ الانتخابات".

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وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس البيلاروسي تلقيه اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية "أمس".

وأكد لوكاشينكو رفضه لما اعتبره محاولات الضغط عليه "سواء من الغرب أو الشرق".

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في بيلاروس بعد إعلان فوز ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية يوم 9 أغسطس.

المصدر: رويترز