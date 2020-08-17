لوكاشينكو يكشف عن مكالمة هاتفية مع ميركل: "لا تضغطوا علي من الغرب والشرق

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الأحد.

ونقلت قناة "بيلاروس 1" عن لوكاشينكو قوله اليوم الاثنين، خلال لقاء مع عاملين في "مصنع مينسك لشاحنات النقل الثقيل": لقد تلقيت أمس اتصالا هاتفيا من ميركل، وقالت: أود أن أتحدث. ومعها هؤلاء (رئيس ليتوانيا غيتاناس) ناوسيدا وآخرون.. نود أن نتحدث.. لا تحاولوا الضغط علي لا من الغرب ولا من الشرق".

في غضون ذلك، أفاد المكتب الإعلامي للرئيس الليتواني اليوم بأن المستشارة الألمانية قالت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس غاتاناس ناوسيدا إنها ستناقش الوضع في بيلاروس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء.

وأضاف أن برلين "تحاول حاليا الاتصال عبر القنوات الدبلوماسية بلكاشينكو لإيجاد مخرج من الوضع الراهن في بيلاروس".

وتواجه السلطات البيلاروسية الآن خطر التعرض لعقوبات أوروبية جديدة بعد حملة قمع مارستها ضد المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بموجبها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، ووصفتها المعارضة بـ"المزورة".

المصدر: وكالات



