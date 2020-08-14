وزارة العدل الأمريكية: تم احتجاز 4 شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سيطرت على 4 شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا وصادرتها.

ووصفت وزارة العدل ذلك بأنه "أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق".

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وأفادت بأنها نفذت أمرا أصدرته محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات، وأضافت أنه، بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشحنات المصادرة تحت السيطرة الأمريكية.

وذكرت أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية.

وكان السفير الإيراني في فنزويلا حجت سلطاني، قد نفى ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين بشأن احتجاز 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وكتب حجت سلطاني على "توتير": "كذبة وحرب نفسية أخرى من الأجهزة الإعلامية الإمبريالية الأمريكية.. لا السفن إيرانية، ولا صاحبها إيراني ولا أعلامها ذات صلة بإيران، لا يمكن لترامب الإرهابي عبر الدعاية الكاذبة أن يعوض عن الإهانة والهزيمة التي تلقاها من الأمة الإيرانية العظيمة".

جاء ذلك ردا على مسؤولين أمريكيين أكدوا في وقت سابق، أن الحكومة الأمريكية احتجزت للمرة الأولى سفنا تنقل وقودا إيرانيا، بما ينتهك العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على كل من إيران وفنزويلا معا.

المصدر: وكالات