"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة صادرت شحنات وقود إيرانية للمرة الأولى

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الحكومة الأمريكية احتجزت للمرة الأولى سفنا قالت إنها تنقل وقودا إيرانيا بما ينتهك العقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقالت الصحيفة نقلا عن المسؤولين إنه تم إيقاف السفن "لونا" و"باندي" و"بيرينغ.

ورفع مدعون أمريكيون دعوى قضائية الشهر الماضي لمصادرة البنزين الذي تحمله أربع ناقلات وتحاول إيران شحنه إلى فنزويلا، في أحدث محاولة من قبل إدارة ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على الدولتين.

وتهدف الدعوى إلى وقف تدفق عائدات مبيعات النفط على إيران، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي وصواريخها البالستية ونفوذها في الشرق الأوسط.

وجاء في الدعوى التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "المدعين الاتحاديين يستهدفون منع تسليم البنزين الإيراني على متن الناقلات "بيلا" و"بيرينج" وباندي ولونا التي ترفع علم ليبيريا".

وتشير الدعوى إلى أن "أرباح الشحنات تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الإيرانية، ومنها نشر أسلحة الدمار الشامل، ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

وفشلت إدارة ترامب في إيقاف ناقلات النفط الإيرانية، التي توجهت إلى فنزويلا فس الأشهر السابقة.

المصدر: رويترز