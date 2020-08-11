نتنياهو لماكرون: يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي خزنها "حزب الله" عن المناطق المأهولة في لبنان

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهنأه على دوره القيادي في الساحة اللبنانية.

وأعرب بنيامين نتنياهو عن استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان، كما أكد على أنه ينبغي إرسالها كليا بشكل مباشر إلى المواطنين اللبنانيين.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من أجل تفادي وقوع مآس مماثلة لانفجار مرفأ بيروت، يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي قام حزب الله بتخزينها عن جميع المناطق المأهولة في لبنان".

وأوضح نتنياهو أنه "لو اعتقد حزب الله أنه يستطيع حل الأزمة اللبنانية من خلال خلق أزمة مع إسرائيل، فهذا سيكون بمثابة خطأ كبير".

وشهد لبنان انفجارا مدويا يوم الثلاثاء 4 أغسطس، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، علما أن تلك الاحتجاجات عجلت بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين 10 أغسطس.

وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة.

المصدر: وكالات