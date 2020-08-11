مصدر لبناني لوكالة "الأناضول": مجلس الدفاع تلقى تحذيرا من شحنة "الموت" قبل انفجار بيروت

قال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس سلم مجلس الدفاع الأعلى تقريرا سريا بشأن شحنة نيترات الأمونيوم، قبل نحو أسبوعين من انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الرئيس عون تلقى تقريرا من جهاز أمن الدولة (لم يذكر متى؟) حول وجود كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مرفأ بيروت.

وأضاف أن "عون أحال التقرير الوارد إليه إلى مجلس الدفاع الأعلى، يوم 20 يوليو الماضي، لاتخاذ إجراءات سريعة بشأنه، لكن الانفجار وقع قبل اتخاذ أية إجراءات".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الرئاسة اللبنانية أو المجلس الأعلى للدفاع لم يصدرا أية إفادات رسمية بشأن صحة هذه المعلومات من عدمها.

- مصدر مقرب من الرئيس اللبناني قال للأناضول إن الأخير تلقى تقريرا بشحنة "نترات الأمونيوم" يوم 20 يوليو الماضي وأحالها إلى مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ اللازم بشأنها

- لم يصدر عن عون أو المجلس الأعلى للدفاع أية إفادات رسمية بشأن صحة هذه المعلومات من عدمها

https://t.co/Jlzru4gUzL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 11, 2020

وشهد لبنان انفجارا مدويا يوم الثلاثاء 4 أغسطس، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، علما أن تلك الاحتجاجات عجلت بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين 10 أغسطس.

وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة.

المصدر: الأناضول + وكالات