مقتل شخص في الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عاصمة بيلاروس

أكدت وزارة الداخلية البيلاروسية مقتل شخص في العاصمة مينسك في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي ألكسندر لوكوشينكو.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن الاشتباكات اندلعت في وسط مينسك مساء الاثنين، بعد خروج المحتجين إلى الشوارع لليوم الثاني على التوالي بعد اختتام الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وتمكنت الشرطة من تفريق المحتجين في بعض المناطق وإخراجهم من بعض الشوارع المركزية. واستخدمت الشرطة في مينسك الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بسماع دوي انفجارات قرب مركز "ريغا" التجاري بوسط العاصمة البيلاروسية، حيث أقام المحتجون متاريس.

ومع اندلاع الاشتباكات دفعت الشرطة بالتعزيزات من قوات الأمن الداخلي باتجاه وسط العاصمة. وقطعت بعض الشوارع الرئيسية.

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ورصدت "نوفوستي" تنقلات لسيارات الإسعاف التي تنقل المصابين في الاشتباكات وسيارات الشرطة التي تنقل الموقوفين في موقع المواجهات.

ووقعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين في بعض المدن الأخرى، بما فيها مدينة بريست غربي البلاد، وموزير جنوب شرقي العاصمة.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين أكدت الداخلية البيلاروسية أن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة، وأن القوات الأمنية لن تسمح بزعزعة الاستقرار.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات بحصوله على نحو 80% من الأصوات. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين على نتائج الانتخابات مساء الأحد، لكن أنصار المعارضة عادوا للتظاهر يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي