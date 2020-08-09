شركات طيران تركية تستأنف رحلاتها بين روسيا والمنتجعات التركية

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، اليوم أن شركات طيران Turkish Airlines، و Pegasus Airlines، و Corendon Airlines، ستستأنف رحلاتها من المنتجعات التركية إلى روسيا.

وجاء ذلك، بعد أن أعلنت روسيا فتح حركة الطيران مع المنتجعات التركية - أنطاليا، وبودروم، ودالامان، اعتبارا من 10 أغسطس الجاري.

وأشارت الهيئة، إلى أن أكثر من 10 شركات طيران روسية، مستعدة لاستئناف رحلاتها الجوية إلى هذه المنتجعات التركية، من موسكو وبطرسبورغ وروستوف على الدون.

على سبيل المثال، ستنطلق من موسكو، رحلات شركات "ايروفلوت"، و"بوبيدا"، وشركة S7، وكذلك "خطوط أورال الجوية"، وشركة "روسيا"، و Royal Flight، و"إيكار" و"ريد وينغ"، و"نوردويند" و"أزور اير"، و iFly.

وكانت روسيا قد أوقفت قبل عدة أشهر رحلات الركاب الجوية، مع الدول الأخرى بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد. واعتبارا من 1 أغسطس، تم استئناف الرحلات الجوية إلى بريطانيا وتنزانيا وتركيا. وسيتم استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وسويسرا في 15 أغسطس.

المصدر: تاس