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قاضية أمريكية ترفض الإفراج بكفالة عن رجلين متهمين بمساعدة غصن على الهرب

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قاضية أمريكية ترفض الإفراج بكفالة عن رجلين متهمين بمساعدة غصن على الهرب
Reuters
رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن
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رفضت قاضية أمريكية، اليوم الجمعة، الإفراج عن رجلين من ولاية ماساتشوستس متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب من اليابان.

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ورفضت القاضية إنديرا تالواني، الإفراج بكفالة عن العسكري السابق بالقوات الخاصة في الجيش الأمريكي مايكل تايلور وابنه بيتر، بعد أن طلبت اليابان تسليمهما.

وكان قاض آخر رفض الإفراج عنهما أيضا في وقت سابق.

وقالت وكالة "رويترز" إن محامي الدفاع عن الرجلين الأمريكيين لم يردا على طلب للتعليق.

وهرب غصن إلى لبنان الذي أمضى فيه طفولته، وذلك بعد اتهامه في اليابان بالضلوع في مخالفات، وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: رويترز

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