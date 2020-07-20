غصن مدير "نيسان" السابق: نتائج رينو ونيسان "مثيرة للشفقة"

انتقد كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" شركتي "رينو" و"نيسان"، اللتين كانا يرأسهما سابقا، واصفا نتائجهما بأنها "مثيرة للشفقة"، وناجمة بشكل كبير عن الافتقار للقيادة.

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واعتقل غصن، الذي كان أيضا رئيسا لشركة "ميتسوبيشي موتورز"، في اليابان أواخر 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله واستغلال أموال الشركة في أغراض شخصية وهي اتهامات نفاها غصن. وفر من اليابان إلى لبنان.

وقال غصن في مقابلة صحفية الأحد: "هناك مشكلة في ثقة السوق في التحالف. أنا شخصيا أعتبر نتائج (نيسان) و(رينو) مثيرة للشفقة. الشركتان تنظران للداخل. لم يعد هناك أي دمج حقيقي للإدارة بين (رينو) و(نيسان) ولكن تباعدا يسوده الارتياب".

وقارن غصن بين هبوط أسعار أسهم شركتي "جنرال موتورز" و"تويوتا موتورز" المنافستين، بواقع 12 في المئة و15 في المئة بالترتيب، وهبوط أسهم "نيسان" 55 في المئة و"رينو" 70 في المئة خلال الفترة من نوفمبر 2018 إلى يونيو 2020.

وقال: "كل هذه الشركات تواجه نفس أزمة كوفيد ولكن (رينو) و(نيسان) تواجهان عقابا أكثر من الآخرين".

وفر غصن في أواخر ديسمبر الماضي من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة إلى بيروت مسقط رأسه.

وتم استجواب غصن في لبنان في يناير الماضي. وقال إنه سيتعاون بشكل كامل مع العملية القضائية اللبنانية، ولكن لم يتضح ما هو التعاون الذي سيكون بين طوكيو وبيروت.

وعزز ممثلو الادعاء بفرنسا أيضا تحقيقهم فيما قيل عن تبديد غصن أموالا في "رينو" وتم استدعاؤه لفرنسا في 13 يوليو الجاري ولكنه لم يحضر.

وقال غصن: "توجد عقبة فنية. جواز سفري مع النائب العام في لبنان، لأن اليابان أصدرت أمرا دوليا بالقبض علي".

وأضاف: "أريد أيضا التأكد من ضمان أمني وضمان تمتعي بحرية الحركة".

المصدر: "رويترز"