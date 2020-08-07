بريطانيا تدرس وقف قوارب المهاجرين قبل دخولها المياه الإقليمية

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن وزراء بريطانيين يدرسون وقف قوارب المهاجرين في القنال الإنجليزية قبل أن تدخل المياه الإقليمية، في مسعى للحد من الأعداد المتزايدة للمهاجرين.

ووفقا للصحفية، فإن النهج الذي تجري دراسته يتبع نمط الأساليب التي تنتهجها أستراليا مع المهاجرين.

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وقد يشمل النهج اعتراض البحرية الملكية وقوة الحدود للقوارب لدى مغادرتها المياه الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم، أن عدد المهاجرين الذين عبروا بشكل غير شرعي القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا في يوم واحد، سجل ارتفاعا جديدا.

وقالت وسائل الإعلام إن 235 شخصا على الأقل وصلوا إلى بريطانيا على متن 17 من القوارب الصغيرة يوم الخميس، وقبل أسبوع وصل 202 من المهاجرين إلى بريطانيا.

وقدرت تقارير إخبارية أنه على مدى شهر يوليو الماضي، شارك أكثر من ألف شخص في عملية عبور غير شرعية من فرنسا.

وأشارت "بي بي سي" الناطقة باللغة الإنجليزية إلى أن 3948 شخصا عبروا "المانش" هذا العام على متن أكثر من 300 قارب.

المصدر: رويترز