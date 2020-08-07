بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا في عبور قوارب المهاجرين لقنال "المانش" (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة، أن عدد المهاجرين الذين عبروا بشكل غير شرعي القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا في يوم واحد، سجل ارتفاعا جديدا.

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وقالت وسائل الإعلام إن 235 شخصا على الأقل وصلوا إلى بريطانيا على متن 17 من القوارب الصغيرة يوم الخميس.

وقبل أسبوع، وصل 202 من المهاجرين إلى بريطانيا.

وقدرت تقارير إخبارية أنه على مدى شهر يوليو الماضي، شارك أكثر من ألف شخص في عملية عبور غير شرعية من فرنسا.

وأشارت "بي بي سي" الناطقة باللغة الإنجليزية إلى أن 3948 شخصا عبروا "المانش" هذا العام على متن أكثر من 300 قارب.

ومن المتوقع أن يقوم وزير الهجرة البريطاني كريس فيليب، بزيارة إلى فرنسا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بهذا الشأن.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية