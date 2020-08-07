ثاني حكم إعدام بحق مواطن كندي في الصين خلال يومين

لليوم الثاني على التوالي، قضت محكمة في الصين بإعدام مواطن كندي في قضية تتعلق بالمخدرات، على خلفية التوترات المتصاعدة بين بكين وأوتاوا.

وأصدرت المحكمة المتوسطة لبلدية فوشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوب البلاد اليوم الجمعة حكما بإعدام الكندي المدعو يي جيانهوي بتهمة إنتاج ونقل مواد مخدرة محظورة في البلاد.

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وصدر حكم مماثل بحق شخص آخر في نفس القضية، بالإضافة إلى سجن أربعة متهمين آخرين لفترات تتراوح بين سبع سنوات والمؤبد.

وتمت إحالة حكمي الإعدام الصادرين في القضية إلى المحكمة العليا، حسب القواعد القضائية السارية في الصين.

وجاء ذلك بعد يوم من إصدار المحكمة المتوسطة لبلدية غوانزو جنوب الصين حكم إعدام بحق المواطن الكندي شوي وينهونغ بتهم متعلقة بالمخدرات أيضا.

وأصبح جيانهوي رابع مواطن كندي محكوم عليه بالإعدام في الصين في قضية تتعلق بالمخدرات منذ اعتقال السلطات الكندية أواخر عام 2018 المسؤولة المالية وابنة مؤسس شركة "هواوي" الصينية العملاقة، منغ وانزو، بمذكرة اعتقال أصدرتها الولايات المتحدة.

المصدر: أسوشيتد برس