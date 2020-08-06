القضاء الصيني يحكم بإعدام مواطن كندي بتهمة إنتاج المخدرات

قضت محكمة صينية، اليوم الخميس، بإعدام مواطن كندي متهم بإنتاج وبيع دواء مخدر، وسط تصعيد توتر سياسي بين بكين وأوتاوا.

وصدر هذا الحكم عن المحكمة المتوسطة لبلدية غوانزو في جنوب البلاد بحق المواطن الكندي المدعو، شوي وينهونغ، بتهمة إنتاج وبيع دواء كيتامين الذي يستخدم غالبا لتخدير الحيوانات وفي العمليات الجراحية للأطفال.

وقررت المحكمة مصادرة ممتلكات المدان، وستتم إحالة حكم الإعدام إلى محكمة أرفع مستوى.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة على المواطن الصيني المدعو، وين غياوشيونغ، بتهمة التورط في القضية نفسها.

ولم تكشف المحكمة كثيرا من التفاصيل عن الجريمة المزعومة، لكن تقارير محلية أفادت بأن القضية تعود إلى أكتوبر 2016، عندما صادرت الشرطة 120 كيلوغراما من المادة المخدرة من منزل شوي ومكان آخر.

ويعد ذلك ثالث حكم إعدام يصدره القضاء الصيني بحق مواطن كندي في قضية تتعلق بالمخدرات منذ اعتقال السلطات الكندية أواخر عام 2018 المسؤولة المالية وابنة مؤسس شركة "هواوي" الصينية العملاقة، منغ وانزو، بمذكرة اعتقال أصدرتها الولايات المتحدة.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز