تطبيق "تيك توك" ينشئ مركز بيانات أوروبيا في إيرلندا

أعلنت شركة "تيك توك"، يوم الخميس، أن التطبيق المعني بمشاركة مقاطع الفيديو سوف يستثمر 420 مليون يورو (500 مليون دولار) في مركز تخزين بيانات أوروبي يقام في إيرلندا.

وسوف يضم المركز المقترح بيانات المستخدم الأوروبي، بحسب رئيس أمن المعلومات العالمي في تطبيق "تيك توك"، رولاند كلوتير، الذي قال إن "هذه الخطوة سوف تعزز ضمان وحماية بيانات مستخدم "تيك توك" في نظام دفاع حديث للأمن المادي والشبكي.

إقرأ المزيد

وصرح كلوتير بأن المركز من شأنه أن يوفر "مئات من فرص العمل، وهو ما رحبت به وكالة "أي دي أيه إيرلند" لترويج للاستثمار وقالت إنه "نبأ سار".

وأفاد الرئيس التنفيذي مارتن شاناهان، لوكالة "أي دي أيه إيرلندا" بأن بيان "تيك توك" يضع إيرلندا كموقع مهم على خريطة العمليات العالمية للشركة.

يشار إلى أن عمالقة الإنترنت من الولايات المتحدة، "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" جميعها محظورة في الصين، لديها عمليات رئيسية في إيرلندا، حيث معدلات الضرائب منخفضة.

وتقول الولايات المتحدة إن "شركات التكنولوجيا الصينية تشكل خطرا أمنيا، واستشهدت بقواعد يمكنها أن تجبر هذه الشركات على تمرير البيانات إلى بكين".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية قضايا تشمل التجارة والنزاع في بحر الصين الجنوبي، وهونغ كونغ، وتايوان، وجائحة فيروس كورونا.

Good news this morning as #TIkTok announces plans to establish a new data centre in Ireland, their first in Europe. This investment in Ireland, to the value of approx €420m, will create hundreds of new jobs. Find out more at https://t.co/4PAWhLbEt7pic.twitter.com/VXPuIZ7dAs — IDA Ireland (@IDAIRELAND) August 6, 2020

المصدر: وكالات