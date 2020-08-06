الكونغرس يمنع تحميل واستخدام تطبيق "تيك توك" الصيني من قبل الموظفين الحكوميين

أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يحظر تنزيل واستخدام تطبيق "TikTok" التابع لمجموعة ByteDance الصينية، على أي جهاز صادر تسلمه الحكومة لموظفيها أو لأعضاء الكونغرس.

وقال المكتب الصحفي للسيناتور الجمهوري جوش هاولي، في تغريدة على "تويتر"، "تيك توك هو خطر أمني كبير وليس له مكان على الأجهزة الحكومية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح شركة "بايت دانس" الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق "تيك توك" الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت الأمريكية.

وستصبح مايكروسوفت، التي تملك أيضا شبكة "لينكد إن" للتواصل الاجتماعي، منافسا رئيسيا لشركات عملاقة في مجال التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"سناب" إذا نجحت في الاستحواذ على "تيك توك".

وقال مسؤولون أمريكيون إن تطبيق "تيك توك" تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.

وذكرت "رويترز" يوم الأربعاء أن شركة "بايت دانس" تلقت اقتراحا من بعض مستثمريها، بما في ذلك شركتا (سيكويا) و(جنرال أتلانتيك) لنقل معظم ملكية "تيك توك" إليها.

ومع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسبب قضايا التجارة وهونغ كونغ والأمن الإلكتروني وانتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت "تيك توك" كبؤرة توتر جديدة في النزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: وكالات