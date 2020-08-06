إيران ترسل طائرتي مساعدات إنسانية إلى لبنان

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، كريم همتي، اليوم الخميس، إرسال طائرتي مساعدات إنسانية إلى لبنان على متنهما 95 طنا.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر أن الطائرتين الإيرانيتين تقلان 15 طنا من المواد الطبية والأدوية بقيمة 150 ألف دولار، و45 طنا من المواد الغذائية، ومشفى ميدانيا سيتم إنشاؤه في بيروت بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، برفقة 13 طبيبا مختصا و16 من رجال الإنقاذ.

وأضاف أن لبنان أعلن عدم حاجته إلى مخيمات أو نصب خيام، لذلك لم يتم إرسالها إليه.

وقال كريم همتي: "سنكون إلى جانب الشعب اللبناني وسنعد المزيد من المساعدات وفقاً للظروف الميدانية والاحتياجات خلال الأيام المقبلة".

المصدر: RT