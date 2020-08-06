القوات الجوية الروسية تنصب مستشفى ميدانيا في بيروت لمساعدة المتضررين

تعمل القوات القوات الجوية الروسية منذ وصولها إلى لبنان تركيب المستشفى الميداني في بيروت، لاستقبال المتضررين من الانفجار وعلاجهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جملة من الإجراءات، التي اتخذتها روسيا لمساعدة المنكوبين في لبنان جراء الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 135 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.

ووصلت اليوم الخميس رابع طائرة مساعدات إنسانية روسية إلى مطار بيروت محملة بالتجهيزات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى مختصين في مجال الطب لمساعدة المنكوبين.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق إنها سترسل 5 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى لبنان.

المصدر: RT