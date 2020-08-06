رابع طائرة مساعدات إنسانية روسية تقلع باتجاه لبنان

أقلعت، اليوم، الطائرة الرابعة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، باتجاه بيروت، محملةً بمساعدات إنسانية ،وعلى متنها متخصصون في مجال الطب لتقديم المساعدة العاجلة لمتضرري انفجار بيروت.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن طائرة من طراز "إيل-76"، كانت قد عادت من لبنان الليلية الماضية، أقلعت اليوم من جديد محملة بمساعدات إنسانية لتقديم المساعدة للمصابين.

وفي وقت سابق أفادت وزارة الطوارئ بأنها سترسل إلى بيروت 5 طائرات مع مستشفى متنقل وأطباء ورجال إنقاذ ومختبر للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن جميع المتخصصين مجهزون ببدلات خاصة ومعدات واقية، مراعاة للوضع الوبائي.

وقد زاد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، معاناة لبنان الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية حادة، في ظل تفشي وباء كورونا.

وخلف الانفجار 135 قتيلا على الأقل حتى الآن، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

المصدر: وكالات